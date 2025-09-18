GFRIEND出身イェリン、9月24日にソロカムバック決定！『Awake』でロックスターに変身か | RBB TODAY

ガールズグループGFRIEND出身のイェリンが“イメチェン”を予告した。

去る9月15・17日、イェリンは公式SNSを通じて、デジタルシングル『Awake』のコンセプトフォトを公開した。

公開されたイメージのなかのイェリンは、ラブリーな魅力とロックでシックな雰囲気が調和したスタイルで、華やかなビジュアルのなか、シックなオーラを見せたのはもちろん、ギターを持った姿でロックスターを連想させ、新アルバムへの期待感を高めている。

（写真＝A-SIDEカンパニー）イェリン

『Awake』は強烈なロックサウンドのうえにイェリンだけの澄んだ声が加わり、感性とエネルギーが完璧に調和を成した楽曲だ。特に、勇気と希望のメッセージがリスナーたちに漫画の主人公になったかのような幻想的な経験をプレゼントするものと期待されている。

無限にコンセプトを似合わせる力で、自分ならではの音楽の旅路を歩んでいるイェリン。カムバックの度に変わった魅力の音楽でファンの熱い関心を集めただけに、彼女が今回はどのような姿で戻ってくるか注目が集まっている。

なお、イェリンの『Awake』は来る9月24日18時にリリース予定だ。

◇イェリン プロフィール

1996年8月19日生まれ。本名はジョン・ウンビ。2015年1月15日、GFREINDのメンバーとしてデビュー。ウェブドラマなどにも出演し、女優としても活躍した。2021年5月に所属事務所との契約が終了し、GFREINDとしての活動を終えた。同年6月には、すぐにソロデビューを果たし、女優・歌手活動を並行して行っている。

