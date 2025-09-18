露出禁止の呪文はもう効かない？ “大胆ドレス”が次々と登場した釜山国際映画祭レッドカーペット【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサから女優のクム・セロク、チョン・ジョンソ、キム・ユジョンまで、第30回釜山国際映画祭（BIFF）のレッドカーペットに衝撃的なドレス姿が登場した。

9月17日、釜山・映画の殿堂で第30回釜山国際映画祭が開幕した。

開幕式では俳優イ・ビョンホンが単独で司会を務め、開幕作『仕方がない』（原題、監督パク・チャヌク）が韓国初公開され注目を集めた。

本格的な開幕式に先立って行われたレッドカーペットは、まさにスターの饗宴だった。そのなかでも衝撃的なドレス姿がファンやネットユーザーの視線を釘付けにした。

衝撃的なドレス姿

最初に登場したのはBLACKPINKのリサだ。リサは映画出品作がないにもかかわらず、釜山国際映画祭の“サプライズゲスト”として現れ、会場の映画ファンを歓喜させた。

特にリサは、フランスの高級ブランドのグローバルアンバサダーであり、ハリウッドのイベントでも破格的な衣装を好んで着用する“K-POPのアイコン”にふさわしいドレスを着用した。

（写真提供＝OSEN）BLACKPINK・リサ

彼女がモデルではない別のフランス高級ファッションハウスのオートクチュールドレスで、肌色系と金色を思わせる微妙な色合いを基盤に、首から足先まで全身が密着するデザインであった。

その中でも胸と腰まではコルセットを思わせるほど構造的なデザインであったにもかかわらず、人形のような体型のリサは十分に着こなした。スカートラインは多様なパステル色のレース花装飾で立体感を生かし、レッドカーペットの上で花に包まれて歩くようなリサの一歩ごとに歓声を引き出した。

（写真提供＝OSEN）BLACKPINK・リサ

続いてクム・セロクは、大胆なブラックシースルードレスで観客をとらえた。

クム・セロクは映画『失恋した人々のための7時の朝食会』（原題）の出演者として、釜山国際映画祭を訪れた。彼女は作品に共に出演した俳優イ・ジヌクらのエスコートを受け、レッドカーペットを歩いた。

基本的なトップデザインを変形して外に向かって肩の上に突き上がる形の大胆なカッティングが濃いブラックの色と調和して強い存在感を示した。同じく黒い短いハイウエストショーツが驚きを呼んだ。

（写真提供＝OSEN）クム・セロク

何よりも存在感の強い上下をつなぐブラックシースルー生地と、その上に夜空の星のようにちりばめられた宝石装飾が、口を閉ざせないほどであった。クム・セロクは靴さえ縫い目の延長線のように見えるほど薄くてスリリングなブラックサンダルヒールを履き、まるで靴を履いていないかのような錯覚さえ呼び起こした。

これにより、釜山国際映画祭レッドカーペットの露出の歴史を想起させた。

（写真提供＝OSEN）クム・セロク

ハン・ソヒらと映画『プロジェクトY』（原題）で参加したチョン・ジョンソは、ドレス自体のデザインよりも、本来の体つきでさらに注目を浴びた。

以前から始球式でのレギンスファッション、空港ワンピースファッション、海外でのドレスフィットなどで忘れた頃に「黄金の骨盤」と呼ばれてきたチョン・ジョンソだ。コーラ瓶のような細い腰と対比される豊かな骨盤が今回のレッドカーペットでも目を引いた。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ（左）とチョン・ジョンソ

実際、チョン・ジョンソのドレスデザイン自体は、ウェディングドレスを連想させるトップデザインのアイボリー色ドレスだった。ただ胸がみぞおちまで現れるほど深く開いており、脇腹には肌がすべて透けるような生地が腰まで深くえぐられたような錯覚効果を与えた。

さらにチョン・ジョンソは、腰から骨盤まで完全に密着し、下半分に広がるマーメイドデザインで特有の骨盤を強調した。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジョンソ

子役出身で大衆的な認知度を誇るキム・ユジョンは、TVINGオリジナルシリーズ『親愛なるX』（原題）の出演者として、共演したキム・ヨンデのエスコートを受けて登場した。しかしこの日のレッドカーペットに限っては、キム・ユジョンの幼さは見当たらなかった。

ドレスのカッティングはとりわけ大胆だった。濃いネイビーブルー色でレッドカーペットと対比を成したキム・ユジョンのドレスは、一見すると長袖で全身を覆う豊かなドレーピングドレスのようであった。

（写真提供＝OSEN）キム・ユジョン

しかし左足には太ももまでの破格的なスリットが入っていた。子役の枠を破って新作で戻ってきたキム・ユジョンの変身を、そのまま見せているようであった。ただこれにより、キム・ユジョンが歩くたびに横から脚がそのまま露わになり、子役時代から応援してきたファンたちの衣服を合わせ直したい思いを呼び起こしたりもした。

（写真提供＝OSEN）キム・ユジョン

大胆なスターたちのドレススタイリングの多様化は、30周年で意味を加えた釜山国際映画祭の見どころの一つだった。

過去、同映画祭では胸部や上半身ライン、さらには後ろ姿で臀部のラインまで現れる衝撃的な露出ドレスが特に話題を集めた。そのため2014年には、レッドカーペットでの「露出禁止」が告知されたこともあったが、時間が経つにつれ徐々に薄れてきた状況だ。

だからこそ破格的なデザインに新しく挑戦したスターたちの姿がいっそう注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

