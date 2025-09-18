BABYMONSTER・アサ、妖艶な“小悪魔的”魅力から抜け出せない！叱られたくなる黒ミニワンピ姿【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERのメンバー、アサが19歳とは思えない大人っぽさを披露した。

去る9月17日、アサはBABYMONSTERの公式インスタグラムを更新。

キャプションには渦巻、黒色のハートなどの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、BABYMONSTERのワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞」の裏側を捉えたものであると思われる。アサはさまざまな服装に身を包んで、多様な髪型やメイクを見せている。

写真のなかのアサは、背中が見えるレースの服や、黒色のミニワンピース、ヒョウ柄のパーカーなど、普段からファッションで注目を集めているアイドルらしく洒落た着こなしを披露した。お人形のような美貌も相まって、どのカットでも輝きを放っている。

投稿を目にしたファンからは、「チャーミングだ」「可愛すぎ」「美しさに耐えられない」といった反応が寄せられていた。

なお、アサが所属するBABYMONSTERは来る10月10日、2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースする予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

