i-dle・ウギ、ソロSG『Motivation』で好成績を記録中！世界各国のチャートトップに君臨 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのメンバー、ウギの1stソロシングルが、世界各国の音楽チャートでトップに君臨した。

去る9月16日にリリースされたウギの1stソロシングル『Motivation』は、中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックとKugouミュージックで「デジタルアルバムベストセラーデイリーチャート」1位となり、熱い人気を証明した。

タイトル曲『M.O.』と先行リリース曲『It Hurts』はQQミュージックの「ミュージックビデオ総合チャート」でも上位を記録した。

ウギのシングルは、韓国の音源チャートでも1位になった。『M.O.』は、韓国の音源サイトBugsの「リアルタイムチャート」トップに君臨し、シンガーソングライターとしての底力を見せた。『M.O.』『It Hurts』はともにMelonの「ホット100（30日）チャート」に入り、上昇傾向を見せ続けている。

また、『M.O.』は音源プラットフォームiTunesで8カ国、『It Hurts』は2カ国のチャートに名を連ね、韓国、中国を越えて、グローバルな音楽市場でも影響力を示した。

タイトル曲『M.O.』は1990年代のブームバップを基盤にしたHIPHOPトラックで、ウギならではの強烈で個性的なエネルギーを盛り込んだ自作曲だ。ウギを前進させる本能的な動機をありのままに表現し、視線や規則に縛られず、直感から来た確信が自分を動かす力だというメッセージを伝える。

なお、ウギは来る9月18日、Mnet『M COUNTDOWN』で初の音楽番組のステージを披露する予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

