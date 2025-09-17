RIIZE、韓国バラエティで“フラワーアンバサダー”に！BRIIZEと共にデビュー2周年を祝福 | RBB TODAY

RIIZEが『Idol Festa Attack』に出演し、デビュー2周年を華やかに飾った。

9月16日に放送されたMnetのバラエティ番組『Idol Festa Attack』第6話では、RIIZEが城南（ソンナム）市を訪れ、“1日城南フラワーアンバサダー”として活動する特別な1日が描かれた。最終回となる今回のフェスタで、RIIZEは過去最多となる販売記録を打ち立て、有終の美を飾った。

最終回のゲストとして登場したRIIZEは、城南市の花農家で“1日城南フラワーアンバサダー”に任命された。収録日はデビュー2周年当日であり、メンバーは来場者のために自ら企画した特別イベントを準備した。「2周年を迎えて、ファンに忘れられない1日をプレゼントしたい」と語り、BRIIZE（ファンダム名）への深い愛情を見せた。さらに、6人それぞれの個性を込めた花かごを丁寧に制作し、注目を集めた。

本格的なポップアップに先立って行われたゲリラ販売ミッションでは、現場の熱気が一層高まった。『Idol Festa Attack』に出演経験のある先輩グループTREASUREがRIIZEのために特別なアドバイスを送り、雰囲気を盛り上げた。

RIIZEは販売新記録を目指し、ショウタロウ・ウォンビン・ソヒの先発チームと、ウンソク・ソンチャン・アントンの後発チームに分かれてミッションに挑戦。先発チームは人通りの多い大学街をターゲットにした一方、後発チームは地下鉄駅を中心に花束を販売する戦略を展開し、先発チームを上回る成果を収めた。特に「商売の天才」と呼ばれるウンソクが卓越した戦術でチームを勝利へと導いた。

第1回ポップアップは城南総合運動場で大規模に実施された。初めての販売経験にやや戸惑う場面もあったが、時間が経つにつれてチームワークが発揮され、販売の勢いを増した。特に包装を担当したソヒの成長と、唯一のアルバイト経験者ショウタロウの優れた対応力が際立った。

続く第2回ポップアップはBRIIZE限定で行われ、22人のファンが参加。それぞれの特別なエピソードを語りながらRIIZEのデビュー2周年を祝った。ソヒの歌声に力をもらって闘病生活を乗り越えたファン、引退を控えたバドミントン選手、メンバーの公式キャラクターに扮して登場したファン、さらには“ダンス神ダンス王”と呼ばれるファンまで、RIIZEの音楽を通じて人生の勇気を得たファンの真心あふれるストーリーが紹介され、2周年を祝う温かい交流の場となった。

ハイライトとなるフィナーレ公演は、盆唐区庁の芝生広場で開催された。城南市民に加え全国から駆けつけたファンで会場は埋め尽くされ、「2周年おめでとう！」という声援とともに公演の幕が開くと、熱気は一気に最高潮に達した。

RIIZEは『Get A Guitar』『Fly Up』『Bag Bad Back』などのヒット曲を次々と披露し、ファンの声援に応えた。

注目の販売記録も発表され、RIIZEは合計4930本の花を販売し『Idol Festa Attack』史上最多記録を更新する快挙を達成した。これは城南市で用意できる花の数を超える異例の成果で、収益は寄付に充てられる予定だ。

今回の城南公演は、ファンはもちろんRIIZEにとっても忘れられないデビュー2周年の思い出となった。RIIZEは「フラワータイム」コーナーで自作の花かごをファンに贈り、感動を届けた。ショウタロウは「今日は本当に忘れられない夜になりました」と感謝を伝え、メンバーたちも「『Idol Festa Attack』を通して改めて成長を実感でき、2周年がより大切な時間になったと思う」と口をそろえた。この日、会場には8000人を超える観客が集まり、熱気あふれる雰囲気の中で公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

『Idol Festa Attack』はRIIZEの公演をもって全日程を終了した。TOMORROW X TOGETHER、NCT DREAM、ZEROBASEONE、MONSTA X、TREASURE、RIIZEといったトップK-POPグループが6つの地域を巡り、各地のファンに特別な思い出を届け、大きな注目を集めた。

何よりも、地域特産品を公演チケットとして活用し、特産品と公演をワンプラスワン（1+1）で提供するという斬新な企画が際立った。メンバーたちは1日限定で各地域を代表する「特産品アンバサダー」に変身し、地域共生のシナジーを引き出した。これまでにないメンバーの奮闘ぶりとともに、アーティストとファンはもちろん、地域住民までもが主役となる真のフェスタが完成した。地域振興とK-POPフェスを融合させた斬新な取り組みは、最後まで大きな注目を集め、K-POPシーンに新たな足跡を残した。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

