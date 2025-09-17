デビュー20周年のSUPER JUNIOR・イトゥク、芸能人の友達がいないと告白「デートをしたことも…」 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、イトゥクがありのままの日常を公開する。

9月17日、韓国で放送される朝鮮放送のバラエティ番組『勝手に―ハマり過ぎクラブ』（原題、以下『勝手に』）第3回では、デビュー20周年を迎えたイトゥクが出演し、これまで公開してこなかった日常と本音を打ち明ける。

派手な舞台の裏側に隠されていた彼の人間的な悩みと変化した価値観が、視聴者の共感を誘う見通しだ。

この日、イトゥクは仕事以外に私生活がなかった過去20年を告白する。デビュー20周年コンサートを準備している練習室でSUPER JUNIORのメンバー、シンドン、リョウク、ウニョクと会った彼は、「20年間、たくさんあった芸能人の集まりに1度も行ったことがない。別途会う芸能人の友達がいない」と話す。

これを聞いていたメンバーたちも「イトゥクさんは本当に家にだけいる」とうなずいた。

これから変わることを決心したイトゥクは、新しくハマりたいことに挑戦する。このため、彼は家の外に出てムエタイのジムを訪れた。「生まれてから足を使ったことが1度もない」という彼は、キックの動作を学びながら全力を尽くす。初心者っぽさが感じられるトレーニングと人生初のスパーリング挑戦記は、彼のまた別の魅力を露わにする見通しだ。

また、芸能界デビュー後、初めてイトゥクがほかの芸能人と遊ぶ約束をする姿も公開される。「良いお兄さんだし、先輩だから思い切って会った」と言う彼は、若者のデートコースとして流行っている場所、聖水洞（ソンスドン）で相手と特別な1日を過ごす、

これを見守っていたモデルのチェ・ジョンアンが、「デートもしたことがないみたいだ」と伝えると、イトゥクは「活動していたときは、サセン（過激ファン）のタクシーが2、30台ずつ付いていた時期だった。そのため、デートをしたことがない」と告白し、皆を驚かせた。

それだけでなく、彼は芸能人の友達との対話のなかで変わった結婚観も打ち明ける。一時、独身主義だった彼は、最近になって「誰かとともにする人生も良さそうだ」という考えに変わったとし、本音を伝え、関心を集めている。

なお、イトゥクの率直な告白と新しい挑戦は、本日（17日）22時に韓国で放送される朝鮮放送『勝手に―ハマり過ぎクラブ』で確認できる予定だ。

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。

