HYBE発の“J-POPグループ”・aoen、初の冠ラジオ番組『aoenのチアラジ！』が放送決定 ！ | RBB TODAY

BTSらが所属するHYBEの日本法人傘下のレーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ aoen（アオエン）が、TOKAI RADIO（FM92.9MHz／AM1332kHz）にて10月17日23時00分から冠番組『aoenのチアラジ！』の放送をスタートすることが決定した。

番組では、aoenのメンバー同士による“わちゃわちゃトーク”や、ここでしか聴けない素顔のエピソード披露はもちろん、リスナーの相談に応えてメンバーが応援する企画も予定されている。1週間の終わりにaoenと一緒に元気をチャージし、「明日からまた頑張ろう！」と思える時間を届けるというコンセプトの番組だ。

リーダーの優樹（YUJU）は新しい冠番組のスタートについて、「TOKAI RADIOさんで新番組『aoenのチアラジ！』がスタートすることになりました！aoenの冠ラジオ番組ということで、今からどんな番組になるのか僕たちもわくわくしています。ラジオならではのメンバー同士の掛け合いや空気感、そしてaoenメンバーのリアルな近況などここでしか聞けない話が盛りだくさんになる予定です！みなさんの身近な悩みや相談を聞いて、応援できるような企画も準備しているので勉強、仕事の合間にぜひ聞いてください！」とコメントした。

また、本番組はPODCASTでの配信も行われるため、聞き逃したリスナーは全国どこからでも番組を楽しむことができる。

aoenは、今年6月11日にDebut Single『青い太陽 (The Blue Sun)』をリリースするや否や、オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得し、2025年6月度ゴールドディスクではゴールド認定を受けるなど、鮮烈なデビューを飾った。

その後も数々の音楽番組やフェスに出演し、9月6日にはさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」でフレッシュなパフォーマンスを披露して話題を呼んだ。

さらに、9月21日には東京ガーデンシアターで開催される『音楽の日フェス2025』に、所属レーベルの先輩にあたる&TEAMと出演することが発表されており、先輩・後輩同士が見せるコラボステージにも期待が寄せられている。

