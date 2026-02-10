独断で元夫との受精卵を移植→出産した韓国女優、子供の誕生日を祝うも父親は不在…写真を公開 | RBB TODAY

女優イ・シヨンが、第2子の顔を公開した。

去る2月9日、イ・シヨンは「誕生日おめでとう。すごく愛してるよ」という文章とともに、写真を投稿した。

【写真】離婚後に妊娠したイ・シヨン、元夫の反応は？

写真のなかのイ・シヨンは、娘を胸に抱き、ケーキの前でポーズをとる息子を愛おしそうに見つめている。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

なお、イ・シヨンは2017年に9歳上の実業家と結婚し、息子を出産したが、2025年3月に離婚した。特に離婚後、不妊治療のために保存していた受精卵を元夫の同意なく移植したことで物議を醸したが、2025年11月に娘を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。

