丸高愛実、沖縄・宮古島での家族旅行を満喫！1歳息子のプールデビューも | RBB TODAY

 丸高愛実、沖縄・宮古島での家族旅行を満喫！1歳息子のプールデビューも
丸高愛実、沖縄・宮古島での家族旅行を満喫！1歳息子のプールデビューも

　タレントの丸高愛実が、自身のYouTubeチャンネル「MARUTAKA CHANNEL」を12日に更新。沖縄・宮古島での家族旅行を満喫する様子を公開した。

丸高愛実「MARUTAKA CHANNEL」

　今回の動画では、5泊6日で訪れた宮古島での旅行の様子がVlogとして公開されている。息子の“初めてのプール”に挑戦する姿や絶景で知られるビーチや沖縄そばなどのご当地グルメ、夜には“寝る前のハイハイ大会”という家族ならではのシーンも収められている。また、「ママの好きなところ」を語るシーンや、沖縄料理を食べつくし食レポをする場面もあり、とても和む内容の動画になっている。沖縄の美しい風景と共に、柿谷家のリアルな日常を垣間見ることができる。

　視聴者からは「ほのぼのするなあ」や「寝る前のハイハイ大会可愛すぎる」「自然体な感じがとても良かった」などの声が寄せられている。同動画は現在YouTubeチャンネル「MARUTAKA CHANNEL」にて公開中。

※MARUTAKA CHANNEL『【子連れ旅行Vlog】5泊6日で宮古島へ家族旅行に行ってきました』


《アルファ村上》

