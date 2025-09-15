BTS・Vのサプラライズ来場にファン釘付け!! RMやJ-HOPEも合流でフォト拡散 | RBB TODAY

BTSのVがアメリカのラッパー、タイラー・ザ・クリエイターの来韓公演を訪れ、ファンとサプライズの交流を持った。

Vは9月14日、BTSのメンバーであるRM、J-HOPEとともに、アメリカのラッパーでありプロデューサー、ファッションデザイナーでもあるタイラー・ザ・クリエイターの『CHROMAKOPIA TOUR』ソウル公演を訪れた。

コンサート直後、Vは自身のSNSにタイラーからプレゼントされたTシャツを着た認証ショットを公開。「プレゼントありがとうございます。韓国に来てくれてうれしいです！僕は今夜マムズタッチのバーガーを食べます。ぜひ食べてみてください」と書き添え、ハンバーガーの写真もアップして愉快な交流を続けた。

Vがハンバーガーの写真を載せたのは、タイラーが公演中に「今日のランチはマムズタッチのエドワードリセットを食べた。こんなに美味しいものを君たちだけ食べていたのか」とし、公演中ずっと「マムズタッチ」を連呼して韓国バーガー愛を表現した。その場面を見て大笑いするVの姿は観客のカメラに捉えられ、SNSで話題となった。

(画像=Vファンコミュニニティより)



会場に集まったファンはタイラーに劣らず、Vに視線を奪われた。ある観客は「タイラーを1回見る間にVを2回見てしまった。あまりにもかっこよくてつい目がいった」と感嘆した。実際、Vの写真や動画は公演直後にSNSで急速に拡散し、グローバルな注目を証明した。

また、公演会場ではBTSの直属の後輩グループであるCORTISのメンバー、ジェームズとの出会いもあった。CORTIS公式アカウントには、V、RM、J-HOPE、そしてジェームズが一緒に撮影した写真が公開され、温かい雰囲気を伝えた。

さらに、V、RM、J-HOPEがタイラーと一緒に撮った認証ショットも話題になった。写真の中でVはいたずらっぽい表情を見せながら、トレーニングで鍛えた力強い腕の筋肉を披露していた。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

