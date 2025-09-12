日韓出場の世界バレー男子をBOYNEXTDOORが盛り上げる！開幕式のフィナーレに登場、ステージ披露へ | RBB TODAY

K-POPボーイズグループBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、バレーボール男子の世界選手権（世界バレー）を熱く盛り上げる。

BOYNEXTDOORは9月12日16時30分（現地時間）、フィリピン・マニラのSMモール・オブ・アジア・アリーナで行われる世界バレー開幕式のフィナーレに登場する。

世界バレーは1949年の第1回大会から75年以上続く、長い伝統と権威を誇るバレーボールの国際大会だ。今大会には計32カ国が参加しており、51年ぶりのメダル獲得を目指す日本、11年ぶりの世界バレー参戦となる韓国なども出場している。

BOYNEXTDOORは、今年4月に韓国アーティストとしては初めて国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会のグローバルアンバサダーに選ばれ、大きな話題を集めた。当時、FIVBのラモン・スザラ首席副会長は「彼らの持つ独特な魅力と躍動感、影響力は、大会のグローバルアンバサダーとして申し分ないと判断した」とBOYNEXTDOORを高く評価していた。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOORは過去にも、卓越したパフォーマンスで世界の大型フェスティバルで存在感を示してきた。特に、先月アメリカで開催された音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ」では力強い歌声と情熱的なステージで観客を圧倒。7月に終了した初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'」も圧巻の“ステージ掌握力”で好評を博しており、世界バレー開幕式で披露するステージにも熱い注目が集まっている。

なお、世界バレーは出場32カ国が4チームずつ8組に分かれ、各組上位2チームの計16チームが決勝トーナメントに進出する。プールGに入った日本の初戦は13日のトルコ戦、プールCに入った韓国の初戦は14日のフランス戦だ。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

