白猫派？黒猫派？KARA・ギュリ、“あざとにゃんこSHOT”で可愛さと色気を同時に披露【PHOTO】 | RBB TODAY

KARAのギュリがキュートな姿を披露した。

ギュリは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、猫に変身したギュリの姿が収められている。白い耳と肉球グローブを合わせた“白猫スタイル”では、爽やかで可愛らしい雰囲気を放つ一方、黒い耳と手袋を身につけた“黒猫スタイル”では、ぐっと大人っぽい表情を見せ、セクシーな魅力を漂わせている。

この投稿を見たファンからは「女神様」「かわいい」「どっちも好きで選べない」「ビジュが良すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ギュリInstagram）

なお、ギュリは9月30日まで、韓国セルフフォトブランド「Photoism」で今回の猫姿と一緒に撮影できるアーティストフレームを展開している。日本では、Gap Factory Store ユニバーサル・シティウォーク大阪店を除く、すべてのPhotoism店舗で撮影可能だ。

◇パク・ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

