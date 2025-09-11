BADVILLAIN、新曲『THRILLER』ティザー公開！“第5世代パフォーマンス職人”らしいカリスマ炸裂 | RBB TODAY

ガールズグループBADVILLAIN（バッドヴィラン）が、カリスマあふれるビジュアルを公開し、カムバックへの熱気を引き上げた。

9月10日と11日、所属事務所Big Planet Madeエンターテインメントは、BADVILLAINの公式SNSを通じて新曲『THRILLER』のスニペット画像と映像を公開した。

公開されたコンテンツには、アップグレードされたメンバーのビジュアルと都会的なムードが収められている。また、「I’m stepping in the vibe so killer/And I'm scenekiller/I'm the THRILLER」といった『THRILLER』の歌詞の一部が初公開され、注目を集めた。

（画像＝Big Planet Madeエンターテインメント）

スニペット画像では、メンバーそれぞれの魅力が際立つクローズアップカットや、映画のポスターを思わせる洗練された構図が印象的だ。映像では、メンバーのビジュアルを強調したクローズアップシーンが視線を奪い、鋭い眼差しや細かなジェスチャーに緊張感が込められている。そこにパフォーマンスシーンが交錯することで、より一層強烈なムードを生み出している。

（画像＝Big Planet Madeエンターテインメント）

BADVILLAINはこれまで、カミングスーンコンテンツ、スケジュールポスター、スニペットコンテンツ、スポット映像など多彩なティザーを公開し、カムバックへの期待を高めてきた。デビューシングル『OVERSTEP』をはじめ、『HURRICANE』『ZOOM』を通じて、幅広い音楽性と圧倒的なパフォーマンス力で“第5世代パフォーマンス職人”の存在感を確立してきた彼女たちが、新曲『THRILLER』でどのようなステージを披露するのか期待が寄せられている。

なお、BADVILLAINのデジタルシングル『THRILLER』は、9月15日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

