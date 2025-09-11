年下モデルに子を産ませ、別の一般女性と結婚したとされる『私の頭の中の消しゴム』俳優　イベント出席へ | RBB TODAY

17歳年下モデルとの間に“婚外子”をもうけ、別の女性と結婚したと報じられた俳優チョン・ウソンが、騒動から約1年ぶりにカメラの前に立つ。

チョン・ウソンは、9月18日に開催される第34回釜日映画賞のハンドプリンティングイベントに出席する。

釜日映画賞は1958年に創設され、1960年代の韓国映画黄金期を牽引した韓国初の映画賞だ。2008年に再開されて以降、18年にわたり続いており、国内最古の映画賞としての伝統と権威を守り続けている。

9月18日に釜山のシグニエル・グランドボールルームで行われる授賞式では、式典前のハンドプリンティング、レッドカーペットイベントの後、今年のスター賞やユ・ヒョンモク映画芸術賞を含む16部門での授賞が予定されている。

（写真提供＝OSEN）チョン・ウソン

授賞式に先立ち、特別賞であるユ・ヒョンモク映画芸術賞の受賞者が先に発表され、注目を集めた。釜日映画賞で5度の監督賞を受賞し、韓国映画界の巨匠とされる故ユ・ヒョンモク監督の精神を継承し、挑戦的かつ進取的な映画人に贈られるこの特別賞の受賞者には、俳優チャン・ドンゴンが選ばれた。

映画振興委員会のヤン・ユンホ副委員長は「映画『満ち足りた家族』はユ・ヒョンモク監督が追求していたリアリズムとヒューマニズムに合致する作品であり、俳優チャン・ドンゴンはそこで新たな演技の変身を披露し、真実味あふれる父親像を描き出した。これは、ユ・ヒョンモク監督が70歳にしても『ママと星とイソギンチャク』を演出し、最後まで映画を愛し、献身し、新たな変化を模索した精神と通じるものであり、この2人の芸術家に共通する情熱と意志が今回の選定理由となった」と明らかにした。

授賞式に先立って行われるハンドプリンティングイベントには、第33回釜日映画賞の受賞者たちが参加する。

前年の受賞者である俳優チョン・ウソン（男優主演賞）、キム・グムスン（女優主演賞）、イム・ジヨン（女優助演賞）、イ・ジュンヒョク（今年のスター賞・男性）、シン・ヘソン（今年のスター賞・女性）、キム・ヨンソン（新人賞・男性）、チョン・スジョン（新人賞・女性）が参加し、場を華やかにする予定だ。

なお、チョン・ウソンは2024年、モデルのムン・ガビが出産した息子の実父であることが明らかになり、婚外子騒動に巻き込まれた。同年11月の第45回青龍映画賞の舞台では「すべての叱責は私が背負う。父として息子に対する責任は最後まで果たす」と語った。

その後、最近になって一般女性の恋人と婚姻届を提出したという知らせが伝わり、再び注目を集めている。

◇チョン・ウソン プロフィール

1973年4月22日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。1994年の映画『KUMIHO／千年愛』で俳優デビューし、映画『私の頭の中の消しゴム』『グッド・バッド・ウィアード』『監視者たち』『スティール・レイン』『ハント』『ソウルの春』、ドラマ『アスファルトの男』『ATHENA -アテナ-』『パダムパダム ～彼と彼女の心拍音～』『愛していると言ってくれ』などで主演を務めた。2011年にはフジテレビ系列ドラマ『グッドライフ ～ありがとう、パパ。さよなら～』に出演。2016年には映画『私を忘れないで』で主演と制作を務め、2023年には映画『ザ・ガーディアン／守護者』で監督デビューを果たした。

■【写真】美人モデルの「極秘出産」、父はチョン・ウソンだった！事務所も認める

■年下モデルとの間に子をもうけたチョン・ウソン、別の一般女性と結婚説

■ついには別れた夫の許可なしに妊娠、“離婚出産”を選ぶ女優まで…スターの出産事情