Stray Kidsメンバーともコラボした米歌手名義の車両から遺体発見…韓国でも衝撃 | RBB TODAY

アメリカのシンガーソングライター、d4vd（本名デイヴィッド・アンソニー・バーク、20）をめぐり、衝撃的な出来事が起きた。

米ニュース番組『Eyewitness News』（ABC7）によると、現地時間9月8日、ロサンゼルスのマンスフィールド・アベニュー1000番地付近で「悪臭がする」との通報があり、警察が出動。確認の結果、けん引され保管中だったテスラの前部トランクから、身元不明の遺体が見つかったという。

警察は、この車両が数日前にハリウッド・ヒルズで放置された状態で発見され、けん引されたことを確認。遺体は発見時、バッグに包まれていたとされる。

車両は2023年式のテスラで、登録名義がd4vdだったことが判明し、波紋が広がった。d4vdの関係者は『NBCロサンゼルス』に対し、「現在ツアー中のd4vdは本件の通知を受けており、当局の捜査に積極的に協力している」とコメントした。

d4vdは『Here with Me』『Romantic Homicide』などの楽曲で知名度を高め、BMIポップ・アワードも受賞した新鋭アーティスト。今年4月には**初のフルアルバム『Withered』**をリリースし、現在はワールドツアー中。9日にはミネソタ州ミネアポリス公演を予定し、今月末にはロサンゼルス公演も控えている。

警察は、発見された遺体の身元や死亡の経緯などを調査中だ。

なおd4vdは昨年韓国公演を行ったほか、今年5月には韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）にも出演。さらに、6月には人気アイドルグループStray Kidsのヒョンジンとのコラボしてデジタルシングル『Always Love』をリリースしている。

（写真＝d4vd Instagram）d4vdとヒョンジン

（記事提供＝OSEN）

