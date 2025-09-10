EXO・スホ、“別れ”を描く新曲『Who Are You』9月22日リリース | RBB TODAY

EXOのスホが、新曲『Who Are You』で心を揺さぶる“別れのBGM”を届ける。

スホの4thミニアルバム『Who Are You』は、9月22日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。アルバムには、同名のタイトル曲『Who Are You』の韓国語版と英語版を含む全7曲が収録されている。

タイトル曲『Who Are You』は、荒々しいトーンのエレキギターとベースにキャッチーなメロディーを加えたオルタナティブ・ロックジャンルの楽曲だ。歌詞には、はっきりとした言葉を交わさずとも伝わってくる別れの気配の中で、淡々と向き合う別れの瞬間が描かれている。

（写真＝SMエンターテインメント）スホ

また、この楽曲は「別れ」というテーマを重苦しく描くのではなく、誰かと離れる過程で生まれる淡々とした感情とほろ苦さ、その狭間を刺激する楽曲であるため、これまでにない“スホの感性”を味わえる一曲となりそうだ。

なお、9月22日にリリースされるスホの4thミニアルバム『Who Are You』は、現在各種オン・オフラインのCDショップで予約受付中だ。

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。本名はキム・ジュンミョン。2012年4月にEXOのリーダーとしてミニアルバム『MAMA』でデビュー。EXOとして『Growl』『Overdose』『Call me baby』『Monster』『Ko Ko Bop』『Obsession』などヒット曲を発表する一方、2020年3月にソロアルバム『Self-Potrait』を発売した。また、ミュージカル『The Last Kiss』『笑う男』、映画『グローリーデイ』『飛べない鳥と優しいキツネ』、ドラマ『リッチマン～嘘つきは恋の始まり～』などに出演し、俳優としての可能性も認められた。2020年5月14日から兵役を務め、2022年2月14日に召集解除（除隊）された。

