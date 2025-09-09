ZB1ハン・ユジン、“ふわふわキュート”なウサギに変身！伝説に残るビジュアル「消化できない」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ハン・ユジンがウサギに変身した。

去る9月8日、ハン・ユジンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。

キャプションにはウサギの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ハン・ユジンが9月7日に韓国で放送された音楽番組、SBS『人気歌謡』の撮影の裏側を捉えたものである。彼は同番組のMCを務めている。

（写真＝ZEROBASEONE Instagram）ハン・ユジン

写真のなかのハン・ユジンは、全身白色を身に纏い、ウサギの耳の形をした被り物にピンク色のウサギのぬいぐるみ、ウサギの丸いしっぽなどをつけて、完璧に変身を遂げた。柔らかくてキュートさいっぱいの魅力が目を引く。

投稿を目にしたファンからは、「アカン！消化できないこのハン・ユジン」「世界で1番可愛いウサギ」「私が産まなければならなかった」といった反応が寄せられていた。

なお、ハン・ユジンは来る9月14日の放送を最後に、『人気歌謡』のMCを卒業する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、透明感溢れるドアップ自撮り

■【写真】ファン悶絶…ハン・ユジン、着崩した制服姿

■【写真】芸術作品？ハン・ユジンの"ほてり顔メイク"