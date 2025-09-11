坂口健太郎、訪韓前に永野芽郁との“三角関係”報道で波紋広がるが…韓国映画祭側「スケジュールに変更はない」 | RBB TODAY

俳優の坂口健太郎の熱愛報道が永野芽郁との三角関係とも絡み合い、韓国でも大きな波紋を広げている。

日本の週刊誌『週刊文春』は9月10日、坂口健太郎が同居中の恋人に加え、永野芽郁とも三角関係にあったと報じた。

同誌は前日、坂口健太郎が3歳年上のヘアメイクスタイリストAさんと同棲していると伝えた。特に坂口健太郎とAさんは、知人たちも知るほど約4年以上も交際していたという。

さらにトップ女優との三角関係もあると追加報道を予告し、大きな注目を集めた。

そして、その三角関係の相手が永野芽郁であることが明らかになった。永野芽郁は『半分、青い。』『ユニコーンに乗って』『キャスター』などの日本ドラマに出演してきた女優で、坂口健太郎とは映画『俺物語!!』『仮面病棟』で共演した縁がある。

（写真提供＝OSEN）坂口健太郎

『週刊文春』は、坂口健太郎と永野芽郁が2022年にイタリアの高級ブランド・プラダの日本アンバサダーに共に就任したことをきっかけに親しくなったと報道。永野芽郁の知人によれば、坂口健太郎はAさんと交際中にも永野に積極的に近づき、手をつないでデートを楽しむ姿もあったという。

さらに坂口健太郎は今年春、Aさんに永野芽郁との関係を告白。Aさんが永野本人に直接連絡を入れ、交際をやめるよう警告したとされる。永野芽郁の知人は「坂口が芽郁に会いたがっていたが、Aさんとの関係を整理できなかった」と主張している。

現在、坂口健太郎とAさんとは破局した状態だという。

さらに衝撃的なのは、永野芽郁が昨年秋、既婚者である俳優・田中圭と不倫関係にあったという点だ。田中圭と坂口健太郎は、同じ芸能事務所に所属している。

（写真提供＝OSEN）永野芽郁

田中圭は過去にAさんと仕事を共にしたこともあり、『週刊文春』は田中圭が永野芽郁との酒席で坂口健太郎の愛称を耳にし、2人の関係を知ることになったと伝えた。

坂口健太郎は日本のみならず、韓国でも高い人気を誇ってきた。女優イ・セヨンと韓国ドラマ『愛のあとにくるもの』に出演したほか、韓国のウェブバラエティ『つまらないものですが』やNetflixバラエティ『Getaway and Go with Jangdobari』にもゲスト出演している。

さらに坂口健太郎は、映画『盤上の向日葵』で第30回釜山国際映画祭への訪韓も控えている状況だ。そのような状況で、三角関係や不倫疑惑が絡んだ大型スキャンダルが浮上し、騒動が拡大している。

ただし、9月10日午後に釜山国際映画祭執行委員会は、本サイト提携メディア『OSEN』に「現時点で坂口健太郎氏の訪韓スケジュールに変更はない」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

