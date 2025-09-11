ジェジュン、『ボイプラ2』ファイナル生放送のMCに抜擢！運命の最終ステージに世界が注目 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』の長い旅が、ついに最終章を迎える。

『BOYS II PLANET2』は、9月25日午後8時に坡州（パジュ）CJ ENMスタジオセンターでスタークリエイターたちとフィナーレを共にすると発表した。

今回発表されたファイナル生放送は、約3500人を収容できる大規模会場で行われ、シグナルソング『HOLA SOLAR』のステージで披露された“太陽”を再現する壮大なセットを通じて『BOYS II PLANET2』の最終章を完成させる予定だ。

さらに、“少年たちの運命を変える太陽”であるスタークリエイターたちが直接会場に集うことで、特別な瞬間が繰り広げられると期待されている。また、『BOYS II PLANET C』のマスターを務めてきたキム・ジェジュンが、最後の「プラネットマスター（MC）」として進行を担い、ファイナルをより特別なものにする。

（写真提供＝OSEN）ジェジュン

ファイナル観覧の申込みは9月11日午後6時から14日まで行われる。さらにグローバルK-POPプラットフォーム「Mnet Plus」では、推しを間近で見ることができる“プラスアルファZONE”観覧イベントも実施。詳細はMnet Plusおよび公式SNSで確認できる。2025年、新たなK-POPボーイズグループが誕生する歴史的瞬間となるだけに、グローバルスタークリエイターの熱い関心が寄せられるだろう。

セミファイナルミッションを目前に控え、残っている参加者24人のうち、ファイナル生放送に進み最終ステージで競えるのは16人だけとなる。1人当たりの投票数は1日3票に制限され、熾烈な競争が続く中、世界中のスタークリエイターたちは日々の投票やサポート活動に加え、応援コンテンツ制作など多様な方法で“推し”を後押ししている。果たして誰がファイナルステージに進出するのか、注目が集まっている。

なお、 本日（11日）午後9時20分からは第9話のセミファイナルステージが放送され、第4次グローバル投票は翌12日午前10時に締め切られる。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

