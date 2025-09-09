SHINee・テミン、別格のオーラとカリスマ…約1年ぶりの新曲『Veil』コンセプトフォト解禁！ | RBB TODAY

SHINeeのテミンが、スペシャルデジタルシングル『Veil』のコンセプトフォトを公開した。

所属事務所BPMエンターテインメントは、9月8日と9日に公式SNSを通じて「DRY」「PLASTIC」の2種類のコンセプトフォトを公開し、新曲が描き出す物語をビジュアルで表現した。

最初に公開された「DRY」バージョンでは、逆光の中にシルエットで映し出されたテミンが重厚かつ強烈な雰囲気を放ち、今後展開されるストーリーへの期待を高めた。ひび割れた鏡に映る顔は鋭い眼差しと冷ややかな気配を漂わせ、暗い背景の前でスーツに身を包み正面を見据える姿からは抑制されたカリスマが際立っている。

一方「PLASTIC」バージョンでは、青みを帯びた照明の下で神秘的かつ冷たいオーラを放つ姿が収められた。街灯に寄りかかりながら不思議な表情を浮かべるカットもあり、冷たくも魅惑的なムードは『Veil』で描かれる物語への期待をさらに高めている。

新曲『Veil』は「欲望と恐怖の狭間を行き来する内面の告白」を歌詞に込めた楽曲。常に大胆で実験的な音楽を披露してきたテミンだけに、どのような新たな魅力でファンを魅了するのか注目される。

また、テミンは新曲発表と同時に日本で「2025 TAEMIN ARENA TOUR “Veil”」を開催する。ツアーは9月13日～15日の神奈川・ぴあアリーナMMを皮切りに、9月20日～21日の佐賀、10月4日～5日の静岡、11月29日～30日の千葉、12月24日～25日の兵庫と、全国5都市で計11公演を行う予定だ。

今回の日本アリーナツアー「Veil」は、「ベールの裏に隠された偽善と禁忌」をテーマに、テミンならではの芸術性とパフォーマンスを凝縮。観客に強烈な没入感と圧倒的なステージを届ける見込みだ。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

