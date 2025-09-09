雰囲気ガラリ…izna、新AL『Not Just Pretty』で自由奔放×ワイルドなコンセプトに挑戦！ | RBB TODAY

izna（イズナ）が、完璧なビジュアルシナジーでカムバックへの期待を高めた。

iznaは9月8日、公式SNSを通じて2ndミニアルバム『Not Just Pretty』の最初のコンセプトフォトを公開した。

公開された写真の中でiznaは、自由奔放でワイルドな雰囲気をまとい、これまでとは一線を画す新しいムードを演出して視線を引きつけた。カリスマあふれるポーズと強烈な眼差しが、クラシカルな感性を込めた背景と調和し、躍動感を漂わせている。

（写真提供＝WAKEONE）izna

『Not Just Pretty』は、デビューアルバム『N/a』に続く2作目のミニアルバムで、より新鮮かつ感覚的にZ世代の感性を表現する作品として期待されている。

iznaは個性豊かで洗練されたスタイリングを通じて、自信に満ちた大胆な魅力を余すことなく披露。これまでとは異なるムードで独自のオーラを完成させると同時に、再び無限のコンセプト消化力を証明した。

これまでの活動でも、独創的なコンセプトとメッセージでグローバルファンから大きな支持を得てきたizna。新アルバム『Not Just Pretty』では、さらに広がった音楽性と可能性を示し、完成度を一層高めていることから熱い関心が寄せられている。

（写真提供＝WAKEONE）izna

なお、iznaの2ndミニアルバム『Not Just Pretty』は、9月30日18時に各種オンライン音源サイトを通じてリリースされる。

(記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

