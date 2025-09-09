グループ内の“いじめ”で物議を醸した元K-POPアイドル、日本旅行の近況公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループAPRIL出身の女優イ・ナウンが近況を伝えた。

イ・ナウンは9月7日、自身のインスタグラムを更新し、「9月も元気に」という短いコメントとともに写真や動画を投稿した。投稿された写真は日常のひとこまを切り取ったもので、背景から日本旅行中に撮影されたものと推測される。

日本を満喫する姿とともに、イ・ナウンの優れたファッションセンスも際立つ。ドット柄の黒いノースリーブブラウスにチェック柄のフレアロングスカートを合わせたコーディネートは、涼しげで夏らしい雰囲気を漂わせている。

白いTシャツ姿の写真では、大きな花飾りのついたミントカラーの帽子をかぶり、アクセントをプラス。グレーのノースリーブトップスにポニーテールを合わせたショットでは、爽やかな印象を与えた。

（写真＝イ・ナウンInstagram）

レストランや劇場、街中など場所を問わず、イ・ナウンのフレッシュな美貌が際立ち、特有の可愛らしい笑顔が視線を引きつけた。

なお、イ・ナウンが所属していたAPRILは、2020年に元メンバーのイ・ヒョンジュに対する“グループ内いじめ”疑惑が浮上。その後、イ・ナウンは活動を中断し、APRILは2022年1月に解散した。

活動を中断していたイ・ナウンは、2024年1月に放送された『財閥X刑事』に続き、先月放送を終えたドラマ『アイショッピング』（原題）でソミ役を演じ、演技復帰を果たした。

◇イ・ナウン プロフィール

1999年5月5日生まれ。2015年8月、ガールズグループAPRILのメンバーとしてデビュー。グループ活動はもちろん、音楽番組『人気歌謡』のMCやバラエティ番組で活躍。またドラマ『ATEEN』『偶然見つけたハル』などに出演し、演技活動も広げていた。しかし2021年2月、APRIL脱退メンバーがグループ内の「いじめ」を暴露し、その影響で広告やドラマから降板となり、活動を中断。APRIL解散後、2022年6月にナムアクターズと契約した。

■【写真】イ・ナウンの「初恋ビジュアル」

■【写真】「歩く炎上爆弾」となった女優イ・ナウン

■「整形してきれいになった途端…」APRILの“いじめ疑惑”に当時の関係者が衝撃暴露