NCT・ヘチャン、ソロデビュー大成功！1stフルアルバム『TASTE』が韓国＆海外チャートで1位に | RBB TODAY

NCTのヘチャンが、1stフルアルバム『TASTE』で各種音楽チャートを席巻し、成功的なソロデビューを知らせた。

9月8日にリリースされたヘチャンの1stフルアルバム『TASTE』は、韓国の主要アルバムチャートであるHANTEOチャートとCIRCLEチャート「リテールアルバムチャート」で日間1位を獲得。タイトル曲『CRZY』もBugsリアルタイムチャート1位をはじめ、収録曲すべてが主要音源チャートにランクインし、K-POPファンからの熱い関心を証明した。

さらに同アルバムは、iTunesトップアルバムチャートでブラジル、メキシコ、ノルウェー、タイ、ロシア、フィンランド、インドなど世界18地域で1位を記録。加えて、日本、香港、台湾、ペルー、スウェーデン、フランス、イタリアなど計29地域でTOP10入りを果たした。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ヘチャン

また、同日18時に公開されたタイトル曲『CRZY』のミュージックビデオは、相手の心を射止めるために果敢に突き進むヘチャンの姿を描いている。先に公開されたトレーラー「TASTE OF SUN」で披露された“太陽の神”コンセプトが随所に散りばめられ、ファンに“探す楽しみ”を提供した。

さらに、新曲『CRZY』の感覚的なパフォーマンスシーンもミュージックビデオのハイライトとなっており、楽曲の官能的な雰囲気を活かした振付を完璧にこなし、ヘチャンならではのしなやかなダンスラインを披露して視線を釘付けにした。

ヘチャンの1stフルアルバム『TASTE』は、タイトル曲『CRZY』を含む全11曲で構成。彼の個性を存分に発揮しつつ、最も好むR&Bジャンルを多彩に表現し、グローバルな支持を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。

■【写真】ヘチャン、日本で証明写真を撮影!?

■【写真】「ご一緒したい」ヘチャン、日本でビールを堪能！

■【写真】ヘチャン、余裕ある“オトナな男性”へ