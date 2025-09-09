TOMORROW X TOGETHER、『Over The Moon』がSpotifyで1億回再生突破！通算17曲目の快挙 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）の楽曲『Over The Moon』が、Spotifyで累計1億回再生を突破した。

Spotifyによると、TXTの7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』のタイトル曲『Over The Moon』が再生回数1億回を超えた。これで彼らは、累計1億回以上の再生回数を記録した楽曲を 合計17曲を保有することとなった。

『Over The Moon』は2024年11月にリリースされた楽曲で、あなたとともに歩む未来への期待を歌ったTXTらしいラブソングだ。幻想的なイントロが耳を虜にするポップナンバーで、ヴィンテージサウンドに独特のR&Bグルーヴが加わり、聴きごたえを増している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

『Over The Moon』はリリース当時、BugsやGenieなど韓国の主要音楽配信サイトでリアルタイムチャート3位圏内にランクインし大きな注目を集めた。この曲が収録されたアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で2位に初登場し、4週連続チャートインを記録した。

また、TXTはSpotifyで3億回再生を突破した『0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat.Seori』、2億回再生を超えた『LO$ER=LO♡ER』『5時53分の空で見つけた君と僕』『Sugar Rush Ride』『Anti-Romantic』『Deja Vu』など、数々のヒット曲を保有している。

1億回以上再生された楽曲には『Over The Moon』のほか『Good Boy Gone Bad』『9と4分の3番線で君を待つ（Run Away）』『ある日、頭からツノが生えた（CROWN）』『Tinnitus (Wanna be a rock)』『Do It Like That』『Back for More』『Can't You See Me?』『Chasing That Feeling』『Cat & Dog』『Magic』などがある。

TXTは現在、アメリカで4度目となるワールドツアー「TOMORROW X TOGETHE0 RWORLD TOUR 'ACT：TOMORROW'」を開催中。9月9日のサンノゼ公演を皮切りに、ロサンゼルス（12日）、ダラス（16日）、ローズモント（21日・22日）、アトランタ（25日）、ワシントンD.C.（28日）、そしてニューアーク（10月1日・2日）へと続く。緻密なストーリーテリングと高い没入感を誇る演出、圧巻のライブパフォーマンスで、“ステージテラー（ステージ＋ストーリーテラーの造語）”としての名声をさらに高めていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】TXT・テヒョン、ENHYPENメンバーと“密着SHOT”

■【写真】ボムギュ＆ヒュニンカイ、“天使と悪魔”SHOT

■【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”