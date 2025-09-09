“BTS・TXTの弟グループ”CORTIS、早くも格の違いを見せつける！今年デビューの新人グループで初日最多売上を記録 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、デビューアルバムの発売と同時に好成績を収め、存在感を証明している。

9月9日、アルバム販売量集計サイトHANTEOチャートによると、CORTISが前日（8日）18時に発売したデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が、日間アルバムチャートで2位を記録した。大物アーティストたちが一斉にカムバックするなか、デビュー作で一気に上位圏に食い込んだ底力が際立つ。

『COLOR OUTSIDE THE LINES』は発売初日に24万7295枚を売り上げ、これは今年デビューした新人の中で初日最多販売枚数となった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

CORTISの人気は海外チャートでも確認されている。デビューアルバムは9月9日10時までに、日本・アメリカ・カナダなど18の国と地域のiTunes「トップアルバム」にランクイン。世界音楽市場の中心であるアメリカで37位まで上昇した点も注目される。そのほか、シンガポール（1位）をはじめ、タイや台湾など合計9カ国・地域でトップ10入りを果たし、グローバルヒットの兆しを見せている。

デビューアルバムのイントロ曲『GO!』の人気も尋常ではない。同曲は8日23時、Bugsリアルタイム「トップ100」で71位を記録。新人ボーイズグループが収録曲で韓国内音源チャートにランクインするのは極めて異例だ。前進するような振付を真似たダンスチャレンジが各種ショートフォームプラットフォームで急速に拡散しており、音源ヒットへの期待も高まっている。

なお、CORTISは本日18時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルで後続曲『FaSHioN』のコンセプチュアル・パフォーマンスフィルムを公開する予定だ。8日18時に公開された同曲の公式ミュージックビデオは、公開からわずか12時間で再生回数100万回を突破した。

