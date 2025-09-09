ATEEZ、アジア＆オーストラリアツアー開催決定！デビュー後初訪問の都市も | RBB TODAY

ATEEZがアジアとオーストラリアでのツアー開催を発表した

所属事務所KQエンターテインメントは9月8午後6時に公式SNSを通じて、ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」のアジア・オーストラリア公演ポスターを公開し、ツアー開催を告知した。

公開されたスケジュールによると、ATEEZは2026年1月24日の台北公演を皮切りに、ジャカルタ（31日）、シンガポール（2月22日）メルボルン（3月3日）、シドニー（6日）、マニラ（14日）、クアラルンプール（22日）、マカオ（28日）、バンコク（4月4日）で公演を行い、各地のファンと交流する。

（写真＝KQエンターテインメント）

今回の「IN YOUR FANTASY」で彼らは、ジャカルタ・クアラルンプール・マカオの3都市でデビュー以来初の単独コンサートを開催する。長い間公演を待ち望んできた現地ファンから早くも熱い反応が寄せられている。

また、ATEEZは2019年にデビューからわずか約4か月で開催した初のワールドツアー「The Expedition Tour」でメルボルンとシドニーを訪れており、約6年7か月ぶりの再訪となる今回の公演にファンの期待が一層高まっている。

7月に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで幕を開け、北米12都市で開催された「IN YOUR FANTASY」を通じて世界中のファンと会ったATEEZは、9月13日～15日までの3日間にさいたまスーパーアリーナ、20日～21日に名古屋、10月22日～23日には神戸でも公演を行う予定だ。

ツアー「IN YOUR FANTASY」では、グローバルチャートを席巻した数々のヒット曲に加え、メンバーの個性を生かしたソロステージも披露。まさにタイトル通り幻想的な時間を届けている彼らが新たに決定したアジア・オーストラリアツアーでは、どんな魅力を見せてファンを魅了するのか注目が集まっている。

なお、ATEEZは、9月17日に日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』をリリースし、同日にカムバックショーケースを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

