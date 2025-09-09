短すぎない？aespa・ウィンター、インナーチラ見えのショートパンツ姿で空港に登場！【独自写真】 | RBB TODAY

aespaのウィンターが、ストリートファッションでファンを魅了した。

ウィンターは、ファッションブランド「ラルフ ローレン」が開催する「2026 スプリング ウィメンズ コレクション」に出席するため、9月9日午前、仁川（インチョン）国際空港からアメリカ・ニューヨークへ出国した。

この日ウィンターは、スポーティかつカジュアルなブラック＆ホワイトのスタイルで魅力を最大限に引き出した。トップスは黒地に大きな白いロゴがプリントされた野球ジャケット風のアウターで、クラシックなボタンアップデザインに加え、白のストライプリブが襟元・袖口・裾に施され、典型的なスポーツウェアの雰囲気を演出していた。

ボトムスは黒のトレーニングパンツ風ショートパンツを合わせた。サイドからインナーがのぞくほど短い丈のショートパンツからは、スラリと伸びた美脚があらわになり、視線を奪った。

ウィンター

なお、ウィンターが所属するaespaは、9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースした。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【写真】「手加減して」ウィンター、ベッドで“誘惑ポーズ”

■【写真】ウィンターの“ランジェリー風衣装”

■【写真】ウィンター、レジェンドを叩き出した“CG美貌”