NiziU、自己最多規模の日本ツアー開幕！ユニット曲の先行公開などで特別な公演を作り上げる | RBB TODAY

JYPエンターテインメント所属のガールズグループNiziUが、デビュー後初の日本ホールツアーを開催し、ファンと顔を合わせた。

去る9月6～7日、NiziUは東京・府中の森芸術劇場どりーむホールで新しいツアー「NiziU Live With U 2025“NEW EMOTION：Face to Face”」の幕を開けた。

今回のツアーは日本21都市、23会場で32公演が開催される予定で、自己最多規模だ。開催発表後、日本で話題になり、チケットの申し込みが殺到し、一般販売開始と同時に全席完売となった。

最初の開催地である東京でメンバーたちは4thシングルの同名タイトル曲『Blue Moon』で登場し、安定した歌唱力とグループの代名詞である強烈なパフォーマンスまで、「新しい感情」という意味の公演タイトルにふさわしい多彩な魅力を披露し、観客を熱狂させた。

キャプション

また、来る11月19日、NiziUは約2年4カ月ぶりに新しいフルアルバム『New Emotion』をリリースし、カムバックする。

同日の公演で、新アルバムに収録されるユニット曲のステージを事前に披露するかと思えば、ファン投票を通じて、公演別に異なる曲をアコースティックバージョンに編曲して披露し、コンサートを特別なものにした。

さらに、9月6日に先行リリースしたシングル『What if -Japanese ver.』を熱唱し、最高潮の雰囲気となった。韓国2ndシングル『LOVE LINE』に収録された楽曲で、明るくエネルギッシュなロックサウンドがNiziUと抜群に合い、日本語バージョンのリリースの要望が殺到するほど大きな人気を集めた。

最後に、アンコールではメンバーたちが客席に降りて観客とさらに近くで視線を合わせた。公演の副題「Face to Face」のように、観客との物理的距離まで縮めた今回の公演は、11月の日本武道館まで続く。

なお、NiziUの3rdフルアルバム『New Emotion』は11月19日に正式リリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】NiziU、韓国で初めてのパフォーマンス！キュートな姿が全開

■【写真】「需要しかない」NiziU、TWICE・MISAMOと集合写真

■TWICEが本音をポロリ？性教育まで行うというJYPエンタの“徹底した教育”