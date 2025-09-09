目元の泣きぼくろに惹かれる…韓国チアガール、美肌丸見せの肩出し衣装SHOTに反響「モデルみたい」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンの近況投稿がファンの間で話題だ。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「なんか90年代のミス・コリアだったみたいで」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、控室とみられる室内で鏡越しに自撮りをするキム・ヒョニョンが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、肩やデコルテ部分をあらわにしたチアリーディング衣装姿が見る者の目を引く。

目鼻立ちの整ったビジュアルで、スマートフォン越しにこちらをじっと見つめるキム・ヒョニョン。華奢な肩のラインや透明感のある美肌と相まって、投稿を目にした多くのファンを魅了させていた。

この投稿には、「あまりにも可愛すぎる」「バービー人形だ…」「モデルみたい」「素敵です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

