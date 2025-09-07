少女時代・ユナと共演中の若手俳優、同じ年の女優と順調に交際続ける！“ペアリング”に注目 | RBB TODAY

俳優のイ・チェミンと女優リュ・ダインが交際を順調に続けている。

tvNドラマ『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』（以下、『イルタ・スキャンダル』）で共演したイ・チェミンとリュ・ダインは2024年3月、熱愛を認めた。当時、SNSに目撃談が拡散され、熱愛を認め、公開恋愛をすることになった。

当時、SNSには2人が手をつないで街に出歩く姿を捉えた写真が拡散された。自然なスキンシップはもちろん、2人が目撃された服を着て撮った写真をSNSに公開し、“ラブスタグラム”で注目を集めた。

イ・チェミンはドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビューし『イルタ・スキャンダル』『生まれ変わってもよろしく』を通じて顔を知らせ、リュ・ダインはドラマ『18アゲイン』でデビューした後、『イルタ・スキャンダル』『ピラミッドゲーム』に出演し、ライジングスターとして注目を集めた。

新人俳優であるにも関わらず、異例にも熱愛を認め、たくさん祝福された。

（写真提供＝OSEN）左からリュ・ダイン、イ・チェミン

リュ・ダインは、熱愛発覚後のインタビューで「自分の性格は自由奔放で隠し事をしないタイプだが、信じられないかもしれないけれど、隠そうと努力した。そこまで関心が高いとは思わなかった。隠そうとしていなかったら、マスクもしていないだろう。マスクをして、眼鏡もかけたが、目撃談があった」と伝えた。

続けて、「応援してくださってありがたいし、美しくよく付き合っていく」と明らかにした。

熱愛は今も続いている。これは、公開デートではなく2人の“ペアリング”で明らかになった。イ・チェミンがドラマ『暴君のシェフ』打ち上げで子役と撮った写真で、人差し指につけた銀色の指輪が、リュ・ダインがSNSに投稿した写真と同じだった。“ペアリング”を通じて、変わらない愛情が確認された。

（写真＝SNS）中央：イ・チェミン、右：リュ・ダイン

なお、イ・チェミンは現在、tvNドラマ『暴君のシェフ』で、ガールズグループ少女時代のユナと共演中だ。ヨンヒ君のイ・ホン役を演じ、活躍している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イ・チェミン、リュ・ダインとのデート現場

■【写真】イ・チェミン、少女時代・ユナに酔った勢いでキス!?

■【写真】イ・チェミン、IVE・ウォニョンと「美男美女2SHOT」