“陸上界のaespa・カリナ”と“新体操の女神”が野球選手に!? 韓国新バラエティに美人アスリート参戦決定 | RBB TODAY

“韓国陸上界のaespa・カリナ”と美しき元新体操選手が、女性野球バラエティ番組に選手として出演することがわかった。

韓国ケーブルチャンネルのチャンネルAで11月より放送予定の新バラエティ番組『野球女王』（原題）には、陸上選手のキム・ミンジと元新体操選手のシン・スジが新たに創設される女性野球チームの正式メンバーとして参加する。

2人は監督を務めるチュ・シンス、GMを務める朴セリとの面接やフィジカルテストを経て、正式にメンバーとして入団することが決まった。

（写真＝キム・ミンジInstagram）キム・ミンジ

“韓国陸上界のaespa・カリナ”と呼ばれるキム・ミンジは、2018～2019年の全国体育大会で400mと400mハードルを制した実績を持ち、得意の“走り”を武器にチームの“走塁ナンバーワン”を狙う。

また、“新体操の女神”と呼ばれ2008年北京五輪や2010年広州アジア大会で韓国代表として活躍したシン・スジは、抜群の柔軟性を生かした攻守のプレーを披露する予定で、その活躍に大きな期待が寄せられている。

『野球女王』はチュ・シンス監督、朴セリGMのほか、コーチとしてイ・デヒョン、ユン・ソクミンの出演も確定。ここにキム・ミンジとシン・スジも合流し、ポテンシャルあふれる女性野球チームの創設が本格的に動き出した形だ。

（写真提供＝OSEN）シン・スジ

制作陣は「キム・ミンジ、シン・スジ以外にも各分野の“レジェンド選手”がラインナップに加わる予定だ。女性野球という未開拓の分野を切り拓くために集まった彼女たちの厳しい練習とドラマティックな成長を温かく見守ってほしい」と伝えている。

『野球女王』は、それぞれ異なる競技出身の女性アスリートたちが、“野球”という未知の舞台に挑むスポーツバラエティだ。野球のルールすら知らないアスリートたちが新設の女性野球団に加わり、血と汗と土にまみれた過酷なトレーニングを経て、実際の試合に臨むまでを描くリアル成長記となっている。番組は今年11月に初回放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。

◇シン・スジ プロフィール

1991年1月8日生まれ。韓国・ソウル出身。元新体操選手、現プロボウラー、タレント。学生時代から新体操の有望株として期待され、高校3年時の2007年に世界新体操選手権で17位を記録し、2008年の北京五輪出場権を獲得。韓国人選手としては1992年のバルセロナ五輪以降、16年ぶりに五輪の新体操種目に出場した。その後は度重なる負傷に苦しみ、2011年で新体操を引退。2014年11月にプロボウラーテストに合格し、現在はタレントと二足の草鞋で活動している。

■【写真】キム・ミンジの水着姿

■【写真】シン・スジ、“肌多め”の大胆私服

■【写真】キム・ミンジ、美貌くっきり陸上ウェア