39歳で“男女の双子”を妊娠　韓国女優が33週の状況明かす「娘よ、もっと大きくなって」 | RBB TODAY

女優のチ・ソヨンが双子を妊娠中の近況を伝え、胎児への本音を明かした。

チ・ソヨンは9月5日、自身のインスタグラムに「娘よ…もう少し大きくなって…」というコメントとともにエコー写真を投稿した。

公開された画像には、胎児の輪郭がはっきりと映し出されている。ただ、男児に比べて女児の方がやや小さいようだ。チ・ソヨンは娘の成長が遅れていることで心配しているとみられる。

今回の投稿に先立って彼女は「息子の頭の大きさが3週分進んでいる。息子よ、娘も成長できるように少し譲ってあげて」と、双子の成長状態を公開していた。さらに胎児の健康のためにおいしい料理を準備し、最善を尽くす様子も伝えられた。

（写真＝チ・ソヨンInstagram）

チ・ソヨンは「そうしてこそ赤ちゃんたちが健康に“お部屋を出られる”んだから」と語り、2人の子どもが無事に生まれてくることを願う母としての切実な思いを打ち明けた。

1986年生まれのチ・ソヨンは、2017年に俳優ソン・ジェヒと結婚し、不妊を克服して5年後に第一子となる長女を授かった。そして今回、新たに双子を妊娠していることを明かし、現在妊娠33週を超えたと伝えられている。

