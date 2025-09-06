IVE・ウォニョン、秋山成勲と“美女とマッチョ”共演！「触れればお金になる?!」衝撃の占い結果が話題に | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、運命の相手について語りながら結婚への憧れを打ち明けた。

9月4日、格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）のYouTubeチャンネル『チュ・ソンフン』に「全く似ていない姪っ子のようなウォニョンとの一日」というタイトルの動画が公開された。

ウォニョンは、YouTubeチャンネル『チュ・ソンフン』への出演理由について「私はマッチョな男性が好きで、チュ・ソンフン先輩にぜひお会いしたかったです」と話した。ウォニョンは、マッチョなチュ・ソンフンに合わせて「美女と野獣」を意識した“お姫様スタイル”で登場。「先輩と何をしたらいいかなと思って、私の好きなことを一緒にやりたいと思いました。日本で初めてガチャショップに行ったときすごく楽しかったので一緒に行きたいです。先輩の動画で日本でデザートを食べに行くシーンを見ましたが、私もデザートが大好きなので一緒に楽しみたい」と語った。

（画像＝YouTube『チュ・ソンフン』）左からウォニョン、秋山成勲

お互いの呼び名を「チュ兄さん」と「ウォニョ」と決めた2人は始めにガチャショップを訪れた。多彩なアイテムを引き当てて楽しんだ後、人気のデザート店を訪れ、スイーツを味わいながら会話を弾ませた。ウォニョンは「ストレスがたまったとき、知人と美味しいものを食べに行くだけでもリフレッシュになります。よく眠ることも大事」と話し、多忙なスケジュールの中での健康管理法を紹介した。

（画像＝YouTube『チュ・ソンフン』）

続いて二人はタロット占いへ向かった。ウォニョンは「自分の運命の相手はいつ現れるのか」と質問し、占い師は「特定の縁や恋愛に限定する必要はない。手を伸ばせばすぐそこにある。存在そのものが太陽のような人だ」と答えた。さらに「興味を持って軽く触れればすぐにお金になる。何をしても成功する」と語り、ウォニョンを神格化した。

（画像＝YouTube『チュ・ソンフン』）

一方、秋山は自身のYouTubeチャンネルの今後について質問。占い師は「撮影が多すぎて5か月ほど家に帰れていないのでは。ひとりで抱えるには大変な状態なので、進むべき方向性を明確に定めるのがよいでしょう。来年はさらに広い領域に進出するはず」と助言した。

また、秋山が「妻の矢野志保は自分をどう思っているのか」と尋ねると、占い師は「とても愛していますが、無意識のうちにずっと疑ってもいます」と回答し、秋山が「連絡が来るとビデオ通話で居場所を確認されます」と共感を示すと、占い師は「矢野志保さんは素晴らしい女性像です。ライオンを調教するのは難しいのに、しっかりと手綱を握っています。ただ、彼女はコミュニケーションがうまくいっていないと感じています」と語り、笑いを誘った。

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

