胸元にスリット…ITZY・リア、アイドルらしからぬ大胆衣装に視線釘付け「やばい」【PHOTO】 | RBB TODAY

ITZYのリアが大胆な姿を披露した。

リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ裏でポーズを決めるリアの姿が収められている。ウエストまで開いたハイレグと胸元に切り込みが入った大胆な衣装で色っぽい雰囲気を醸し出し、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「めっちゃかっこいいです」「衣装やばい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リアInstagram）

なお、リアが所属するITZYは来る9月20日にソウル・KBSアリーナで4度目の公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“ON AIR”」を開催する。また、10月11～13日、東京でもファンミーティングを開催予定だ。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。

