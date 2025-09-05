SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、1stミニAL『HYPE VIBES』の多彩なプロモーションを予告！ | RBB TODAY

SEVENTEENの新たなスペシャルユニット「エスクプス×ミンギュ」が多彩なコンテンツを展開し、新アルバムへの期待を高めている。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは9月4日午後10時、SEVENTEEN公式SNSにエスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』のプロモーションスケジュールを記したポスターを公開した。

ポスターによると、エスクプス×ミンギュは9月8日・9日に「BUDDY」「COMBI」バージョンのオフィシャルフォト公開を皮切りに、12日にトラックリスト、16日にトラックサンプラー、22日にハイライトメドレーを順次公開する。25～26日にMVティーザー2種を公開し、29日午後6時に待望の新アルバムとタイトル曲のMVがベールを脱ぐ。

自由奔放なムードが漂うポスターデザインも目を引く。先行公開されたトレーラーに登場して話題を呼んだ“宇宙生命体”のキャラクター「クテ」「マンテ」のシルエットがポスターにも描かれ、エスクプス×ミンギュならではの個性を表現している。

アルバム名『HYPE VIBES』は、“誰もが一緒に楽しみ、つながれる熱く自由な雰囲気”を意味する。決められた枠にとらわれず、自分のリズムで“今この瞬間”を生きる2人の姿勢が反映された作品だ。音楽だけでなくファッションやビューティーなど多方面で活躍してきた2人は、今回の活動でも唯一無二の存在感を発揮するだろう。

SEVENTEENとしての活動も継続中だ。9月13日・14日に仁川アシアド主競技場でワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」の幕を開け、27日・28日には香港・啓徳スタジアム、10月には北米5都市、11月～12月には日本4大ドームで公演を行う予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダーを務めるが、実際の家族構成では末っ子。そのため、家庭内での“末っ子気質”ぶりをメンバーに指摘されることもしばしば。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

