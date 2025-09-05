BLACKPINK・リサ、大胆“見せパン”ファッションで日本満喫！鞄の日本キャラにも注目【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、日本で大胆なファッションを披露した。

リサは9月4日、自身のインスタグラムを更新し、「Some sleepless nights（夜を明かした日々）」というメッセージとともに写真を投稿した。

公開された写真の中でリサは、日本を満喫する姿を見せている。キャップにブラックのスリーブレストップ、パーカーを合わせ、ボトムスからはユニークなデザインの“見せパン”があらわになった大胆なファッションを着こなした。また、バッグにはモンチッチのキーホルダーを付け、キュートな一面も披露した。

特に“見せパン”のウエストバンドには、黄色の地に「整天啃通化，还TM不掉钱（少ないお金で一日をしのぐ）」というユーモラスな中国語のフレーズと英語の文字があしらわれており、視線を集めた。

さらに、街中でポーズを取ったり、ドン・キホーテで巨大なビール缶を手に取る姿からは、自由奔放でエネルギッシュな魅力があふれている。

この投稿を見たファンからは「いらっしゃいませ」「かわいい」「日本に来てたの？」「遭遇したかった」といった反応が寄せられている。

なお、リサが所属するBLACKPINKはワールドツアー「DEADLINE」を通じて世界中のファンと交流を続けている。最近ヨーロッパツアーを成功裏に終え、10月からは高雄、バンコク、ジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港などアジアの主要都市で公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

