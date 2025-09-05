まだデビュー1年半だが…日本人所属のK-POP女性グループが“メンバー半減”「6人組→3人組に再編」 | RBB TODAY

日本人メンバーも所属する6人組K-POPガールズグループが、デビュー1年半で「3人組」に再編されることになった。

芸能事務所GOLD DUSTエンターテインメントは9月4日、所属ガールズグループのBEWAVE（ビーウェイブ）が6人組から3人組に再編されることを発表した。

事務所は「最近までアーティストたちとの深い議論を通じて、BEWAVEの今後の活動方向について決めることになった」とし、「10月31日を最後に6人体制での活動を終了する」と明らかにした。

発表によると、BEWAVEは今後ジオン、ユンスル、レナの3人組で再整備し、グループ活動を継続する。残るジェナ、アイン、ゴウンの3人については、「新しいグループでファンの皆さんと再び会いたいと思う」としている。

事務所は「各メンバーの夢と選択を尊重し、彼女たちがそれぞれの場所で一層輝くことができるよう、最善を尽くして支援する予定だ」とし、「新しいスタートラインに立ったすべてのメンバーが力強く進むことができるよう、LU（エルユー／BEWAVEのファンネーム）の皆さんの温かい関心と応援をお願いする」と伝えた。

BEWAVEに残るメンバー。左からジオン、ユンスル、レナ

BEWAVEを離れるメンバー。左からジェナ、アイン、ゴウン

BEWAVEは2024年4月17日に1stミニアルバム『BE;WAVE』でデビュー。グループ名は「BLUE WAVE」の略語で、異なる魅力を6人のメンバーが集まり、波のように時には強く、時には穏やかにさまざまな魅力をもたらし、K-POP界になかった新たな流れと流行を大衆に披露するという意味が込められた。

メンバーは韓国人5人（ジオン、ユンスル、ジェナ、アイン、ゴウン）と日本人1人（レナ）の6人組で構成。ジオンはDSPメディアの元練習生で「YOUNG POSSE（ヤングパッシ）」元デビュー組、ユンスルは「SEEART（シーアート）」出身、レナは「Lapillus（ラピルス）」元デビュー組、ジェナは「CLASS:y（クラッシー）」を輩出したオーディション番組『放課後ときめき』出場者、アインはS2エンターテインメント元練習生、ゴウンはmimirose（ミミローズ）元デビュー組と、全員が個性的な経歴を持つ。

BEWAVE

もっとも、1stミニアルバムでデビューした後、最後の楽曲リリースは2024年10月の1stシングル『Be you Wave』で、2025年に入ってからは特別な活動は伝えられていなかった。

