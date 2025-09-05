大河ドラマ「豊臣兄弟！」仲野太賀と小栗旬が名古屋まつり行列に初参加 | RBB TODAY

2026年1月4日から放送開始予定の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主演俳優が、名古屋まつり行列に参加することが解禁された。

10月19日に開催される第71回名古屋まつりに、「豊臣兄弟！」特別隊として主演の仲野太賀と小栗旬の参加が決定した。仲野太賀は豊臣秀長役、小栗旬は織田信長役を演じる。

大河ドラマ出演者が名古屋まつり行列に参加するのは今回が初めてだ。

当日は12時45分から13時50分頃にかけて、市役所交差点から栄交差点までのコースで行列が行われる。両俳優はオープンカーに乗ってドラマをPRし、旗持ちの子どもたちとともに名古屋まつりを盛り上げる。

名古屋まつりは昭和30年に始まった名古屋の秋を彩る最大の祭り。メインとなる郷土英傑行列では、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑が鎧武者を従えて行進する。