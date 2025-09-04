NCT・ヘチャン、ソロ曲『CRZY』で官能的な魅力を放つ…“オールラウンダー”の真価を証明 | RBB TODAY

NCTのヘチャンが、ソロデビュー曲『CRZY』を通じて“オールラウンダー”としての真価を発揮する。

ヘチャンの1stフルアルバム『TASTE』のタイトル曲『CRZY』 は、2000年代初頭特有の荒々しく力強いHIPHOPファンキーリズムに、ギターストロークとリズミカルなボーカルが重なり合って生まれるダイナミックな緊張感が魅力のR&Bポップダンストラックで、偶然出会った魅惑的な相手との駆け引きを描いた歌詞も印象的だ。

（画像＝SMエンターテインメント）ヘチャン

パフォーマンスでは、 グルーヴィーな流れの中で繊細なジェスチャーと華やかなダンスが絶妙に調和する。ダンサーとの多彩な群舞と、コントラストをなすミニマルなソロパートが劇的な展開を作り出し、ヘチャンならではの魅力を鮮明に表している。

さらに、相手に向かって手を伸ばしたり額に手を添えたりといった独特な角度のジェスチャーは、歌詞の魅惑的なメッセ－ジを直観的かつ強烈に表現し、楽曲とパフォーマンスが織り成す官能的で緊張感漂う雰囲気を一層高めている。

（画像＝SMエンターテインメント）ヘチャン

ヘチャンは、タイトル曲『CRZY』を通じてボーカル、ラップ、パフォーマンスを自在に行き来し、ソロアーティストとして多彩な実力と存在感を確実に刻み込むだろう。

なお、ヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』には、タイトル曲『CRZY』を含む全11曲が収録されており、9月8日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。

