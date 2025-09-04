「何頭身なの？」東方神起・チャンミン、海辺で輝く抜群のスタイルに視線釘付け！【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起のチャンミンが圧巻のスタイルを披露した。

チャンミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「香港にはいつか必ず旅行で行ってみたくなりました♡ありがとうございます」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、韓国のバラエティ番組『理由のある建築』（MBC、原題）で香港を訪れた際のオフショットだ。

写真のチャンミンは、シャツにデニムを合わせたシンプルな装いながら、長身でバランスの取れたシルエットが際立ち、洗練された雰囲気を放っている。海を背景にした写真では、抜群のスタイルが一層目を引き、街を眺めながら座るショットでは、横顔だけでも雑誌の1ページのようなおしゃれなムードを漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「絵になるなぁ～」「かっこいい」「何頭身なの？」「ステキ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝チャンミンInstagram）

なお、チャンミンは全国ツアー「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR ～The First Dining～」を9月3日に開幕。本日（4日）と5日まで東京公演を行った後、石川、北海道、兵庫、広島、福岡、大阪、愛知と全国各地で公演を続けていく予定だ。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

■【写真】チャンミン、“彫刻のような美セルカ”に反響

■【写真】東方神起、日本の人気俳優と“仲良し3SHOT

■チャンミンが「日本のアーティストとしての自負心もある」と語った理由