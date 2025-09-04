この“仲良し写真”にどんな因縁が…「理解できない」とブチ切れた韓国女優に「出しゃばるな！」と歌手が激高 | RBB TODAY

歌手のMCモンと女優イ・ダインが1枚の写真をめぐって、お互いに対する非難の応酬を繰り広げている。

MCモンは9月4日午後、自身のSNSに「関係ないのに出しゃばるな！」という文を投稿した。

続いて、「1年前の写真を載せようが、自分が気に入った写真を載せようが、お前たちがさらに嫌いになる前に。お前のように家族を捨てる真似をすると思うか？」と書いた。

これは明らかに、女優イ・ダインへの怒り交じりの返答だ。

先立ってMCモンは9月3日、自身のSNSに「Bam!!!」という文とともに、歌手兼俳優イ・スンギ、その妻でもあるイ・ダイン、ダインの姉で女優のイ・ユビ、そしてチャ・ガウォンParcグループ会長と撮った写真を掲載した。

写真の中の5人は、親しい雰囲気を見せていた。

しかし、この1枚の写真が騒動に発展した。翌9月4日、イ・ダインはMCモンの投稿を取り上げ、「1年以上も前の写真を、わざわざ今になって投稿して騒がしくする理由は何？」とし、「本当に理解できない」と不快な心境を示した。

そんなイ・ダインに対して、今度はMCモンが「出しゃばるな！」と反撃に出たわけだ。

MCモンが「お前のように家族を捨てる…」と書いたのは、イ・ダインの父親が資本市場法違反などの容疑で起訴されたことを受け、イ・スンギが妻イ・ダインの実家との関係を断絶すると宣言したことがあるからだ。

何よりもMCモンとイ・スンギは、過去にバラエティ番組『1泊2日』を通じて長年の縁を続けてきただけに、この日に勃発した公開での非難合戦に多くの人々の関心が集まっている。

なお、MCモンは、チャ・ガウォン会長と音楽レーベル「One Hundred」を設立したことで知られる。同レーベルは、Big Planet MadeエンターテインメントおよびINB100を傘下に持ち、イ・スンギ、ハ・ソンウン、VIVIZ、EXOのベクヒョン、チェン、シウミンらも同系列に所属している。

しかしMCモンは最近、One Hundredの代表職を退いた。辞任の理由については「健康悪化」が伝えられている。なお、同時期には所属グループTHE BOYZのチュ・ハンニョンに、明日花キララとの密会報道も浮上していた。

一方、イ・ダインは2023年にイ・スンギと結婚し、2024年2月に娘を出産した。

◇イ・ダイン プロフィール

1992年11月5日生まれ。日本でも人気を博した『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した美人女優キョン・ミリの娘として知られる。女優イ・ユビの妹でもある。ドラマ『花郎＜ファラン＞』『ドクター・プリズナー』『アリス』などに出演。2021年5月に歌手兼俳優のイ・スンギとの交際を認め、2023年4月に結婚。2024年2月に娘を出産した。

