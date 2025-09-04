IVE・ウォニョン、天使のような幼少期の姿を公開！「子どもの頃から完璧アイドル…」 | RBB TODAY

IVEのウォニョンの幼少期の姿が公開され、注目を集めている。

9月1日、ボーカルデュオDAVICHIのカン・ミンギョンは自身のYouTubeチャンネルに「私ではなくウォニョンのVLOG」（原題）というタイトルの動画を公開した。

動画の中でウォニョンはカン・ミンギョンの作業室を訪れ、飾らない日常を共有した。カン・ミンギョンは「デビュー当時からこれまでの歩みを見て、健やかなメンタルと正しい考えを持った友達だと感じた」と語り、ウォニョンを招いた理由を明かした。2人は日本の名曲『真夜中のドア～Stay With Me』のレコーディングを行い、特別なコラボレーションを披露した。

（写真＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）ウォニョン

映像の最後にウォニョンの幼少期の姿が公開され、話題を集めた。AI映像で再現された幼いウォニョンは、現在と変わらないくっきりとした目鼻立ちと人形のような美貌を誇り、幼い頃から完成されたアイドルの面影を見せ、感嘆を誘った。

（写真＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）ウォニョン

ファンからは「幼い頃から本当に綺麗だ」「歌と幼少期の姿が重なって感動した」「ミンギョンさんがウォニョンさんを心から大切にしているのが伝わる」と熱い反応が寄せられた。

なおウォニョンは最近、IVEの活動に加え、多数のブランドの広告モデルとして活躍している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

