ILLIT、日本デビューで早くも人気爆発！日本1stシングル『時よ止まれ』がオリコン2位にランクイン | RBB TODAY

ILLITが日本デビューと同時に、日本の音楽ランキングで存在感を示している。

オリコンが9月3日に発表した最新ランキング（9月2日付）によると、ILLITの日本1stシングル『時よ止まれ』は、発売と同時に「デイリーシングルランキング」で2位にランクインした。

同シングルは9月1日に音源が先行公開され、iTunes JapanやApple Music Japanの「トップアルバム」でも上位に入り、日本での熱い人気をうかがわせた。

タイトル曲『時よ止まれ』は、軽快なメロディと耳に残る歌詞で好調にヒットを続けている。日本の主要音源サイトAWA Musicの「リアルタイム急上昇」では3日連続1位を記録。青春映画のような映像美を盛り込んだミュージックビデオは世界中のファンの視線を集め、YouTubeミュージックビデオトレンディング・ワールドワイド5位にランクインした。

ステージの反応も熱い。ILLITはデビューショーケースや音楽番組に出演し、タイトル曲のステージを披露。ディスコポップのリズミカルなサウンドに合わせた弾けるようなパフォーマンスは、ILLITの明るく愛らしい魅力を倍増させた。特に「時間よ止まれ」という歌詞を表現した秒針のような手の振り付けが“キリングパート”として注目を集めている。ファンからは「“無敵の可愛さ”という歌詞のとおり、メロディも振り付けも本当に可愛い」「ILLITにしか表現できない爽やかな曲」「聴いた瞬間から中毒性がすごい」といった好評が相次いでいる。

さらに成長したメンバーの実力も光る。9月2日に公式YouTubeチャンネルで公開されたレコーディング・ビハインド映像では、彼女たちが素早く楽曲を分析し、不足している部分を補おうと努力する姿が印象的だった。表現力やボーカルの進化した姿も見せ、プロデューサーから称賛を浴びた。

なおILLITは、去る3日に続き本日（9月4日）大阪城ホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を開催し、ファンと交流する。所属事務所BELIFT LABによると、同公演は一般指定席が早々に完売し、視野制限席やスタンディング席まで追加販売されるほどの盛況ぶりだという。

日本デビューを果たしたILLITの活躍に目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。2025年9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。

