“超豪華タッグ”に期待！『星から来たあなた』チョン・ジヒョン、イ・ビョンホンと米ドラマリメイク作で共演か？「検討中」 | RBB TODAY

女優チョン・ジヒョンが、俳優イ・ビョンホンと共演する可能性に注目が集まっている。

9月3日、チョン・ジヒョンの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「チョン・ジヒョンが『コリアンズ』（原題）制作陣から出演オファーを受けたのは事実です。しかし、出演を確定したわけではありません」と公式立場を明らかにした。

続けて「チョン・ジヒョンの次回作は映画『群体（COLONY）』（原題）以外にはまだ決まっていません。『コリアンズ』も、他に提案を受けている作品と併せて検討中の状況です」と説明した。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジヒョン

『コリアンズ』は、アメリカの人気ドラマ『ジ・アメリカンズ』を韓国を舞台にリメイクするスパイドラマとされている。原作が1980年代の冷戦時代を描いたのに対し、韓国版では軍事独裁時代を背景にした展開になる見通しだ。

特に『コリアンズ』は、チョン・ジヒョンに先立ってイ・ビョンホンが男性主人公の候補として挙がっている作品でもある。制作はStudio AAが手掛け、『秘密の森～深い闇の向こうに～』『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』で好評を博したアン・ギルホ監督がメガホンを取り、現在グローバルOTTでの配信を目指して協議中と伝えられている。

なお、チョン・ジヒョンは日本では9月10日より配信されるDisney+オリジナルシリーズ『北極星』で俳優カン・ドンウォンと共演し、注目を集めている。

果たしてチョン・ジヒョンが、“韓流スター”イ・ビョンホンとトップ俳優同士の共演を果たすのか、関心が高まっている。

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。

