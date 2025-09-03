JYP新ボーイズグループKickFlip、新AL『My First Flip』プロモーションスケジュール公開！充実のコンテンツを予告 | RBB TODAY

JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlipが、新アルバム『My First Flip』プロモーションスケジュールを公開し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。

KickFlipは9月22日午後6時に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースし、カムバックする。JYPエンターテインメントは9月3日午前0時、公式SNSにアルバムの多彩なプロモーション日程を予告するスケジューラー映像を公開し、熱気を高めた。

キッチュな雰囲気が印象的な映像によると、KickFlipはトラックリスト、コンセプトフィルム、コンセプトフォト、トラックビデオ、MVティザーなど充実したティージングコンテンツを順次公開していく。アルバムリリース当日の午後7時には、MnetとM2で放送されるカムバックショー、午後8時にはカムバックショーケースを行い、ファンと交流する予定だ。

（画像＝JYPエンターテインメント）

KickFlipは、9月2日に新アルバム収録曲『Band-Aid』のMVをフルバージョンで先行公開し、カムバックへの期待を高めた。初恋をテーマにした共感性の高いMVに、K-POPファンからは「思い出が次々とよみがえる」「今日から私の初恋はKickFlipだ」といった熱い反応が寄せられた。

また、最近KickFlipは「ロラパルーザ・シカゴ」「SUMMER SONIC 2025 東京・大阪」「2025 TIMA」「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」など主要なグローバルフェスティバルで存在感を示し、新人としての潜在力を証明した。ステージ上で“K-POPスーパールーキー”として影響力を拡大しているKickFlipは、9月22日に3rdミニアルバム『My First Flip』を発表し、さらに多くのファンを魅了するだろう。

（記事提供＝OSEN）

