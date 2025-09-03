「爽快なもの、必要じゃない？」BTS・V、「コカ・コーラ ゼロ」をグビっと飲み干す新CM公開 | RBB TODAY

BTS・Vがブランドアンバサダーを務める「コカ・コーラ ゼロ」の新CM映像が9月3日に披露された。

今回のCM映像では、日常で「コカ・コーラ ゼロ」が必要な瞬間を描き、すべての人に爽快さを届ける主役としてVの活躍にフォーカスを当てた。

映像は「コカ・コーラ」のトラックに乗り込み、音楽に合わせて自由にグルーヴするVの姿から始まる。Vは暑さと退屈さに包まれた人々を見つけると、「爽快なものが必要なんじゃない？」と何かを決意したような表情を披露。その瞬間、「コカ・コーラ ゼロ」がいっぱいに詰まったコンテナボックスが開き、雰囲気は一気にフェスティバルのような熱気へと変わる。

トラックの周りに集まった人々は、キンキンに冷えた「コカ・コーラ ゼロ」を分け合い、食べ物を楽しみながら幸せな時間を満喫する。映像のラストは、誰よりも美味しそうに「コカ・コーラ ゼロ」を堪能するVの姿で終了する。

（写真＝コカ・コーラ コリア）

コカ・コーラ社の関係者は「退屈だった空気がコカ・コーラ ゼロによってフェスティバルのように変わることで、すべての人をひとつにする爽快な味の魅力を映像に込めた。今回の広告を通じて、より多くの方々に新しくなったコカ・コーラ ゼロの強烈な爽快さを体験していただきたい」とコメントした。

Vも新CM映像公開に際し、「コカ・コーラには、いつだって人々をひとつにする特別な力があると思う。特に、撮影現場でコカ・コーラ ゼロを分け合ったときに感じたエネルギーは本当に特別だった。皆さんも僕のように、コカ・コーラ ゼロを通じて日常を爽快なフェスティバルに変えてみてほしい」と語っている。

新CM映像は今後、Vの公式インスタグラムアカウントをはじめ、コカ・コーラの公式インスタグラムやYouTubeチャンネルで60秒のフルバージョンが先行公開予定。テレビCMは5日よりオンエア予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

