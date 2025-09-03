【実食】焼き芋の“ごろっと”感がたまらない！本日発売のスタバ新作ラテ「ほうじ茶×焼き芋」を食レポ | RBB TODAY

スターバックスにて、本日より秋の新作として『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』（店内価格：640円）、『チョコレート ムース ラテ』（店内価格：600円）を販売する。この記事では、ほうじ茶の香ばしさに焼き芋ムースの“ふわもち”食感、さらに芋のごろっと感まで楽しめる一杯『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』を実食レポートする。

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を実食！気になる香りや甘さは？

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」【撮影／平木昌宏】

スターバックスの新作「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、ビジュアルから“和の秋”が伝わる落ち着いたビジュアル。グラスのトップには淡い黄金色の焼き芋ムースがたっぷり重なり、表面には赤紫の焼き芋パウダーがひと振り。中層はほうじ茶カラメルミルクのベージュがのぞき、底にはさつまいもチャンクソースがごろっと沈む。横から見ると三層のコントラストがくっきり、スプーンですくえばムースはふわっと、もっちり。上から見ても横から見ても、焼き芋とほうじ茶の「香ばしさ」と「やさしい甘さ」が視覚から訴えてくる一杯だ。

最初に感じるのは、カップからふわっと立つほのかな焼き芋の甘い香りと、ほうじ茶感。トップには“ふわふわもっちり”の焼き芋ムースと焼き芋パウダー、中層は香ばしいほうじ茶カラメルミルク、底には“ごろごろ”食感のさつまいもチャンクソースという3層構成だ。見た目は黄金色のグラデーションで、秋の気分をスイッチしてくれる。

ムースの“ふわふわ”と焼き芋の“ごろっと”感がたまらない

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」【撮影／平木昌宏】

まずはムースだけをすくってひと口。雲を口に含んだように軽やかでありながら、舌の上では焼き芋の優しい甘みとコクが広がる。さらに焼き芋パウダーのほのかな皮の香りが重なり、秋の訪れを告げるような風味に仕上がっている。ムース単体でも楽しめるが、下層のほうじ茶ミルクや焼き芋ソースと一緒に味わうことで、より立体的な味わいに変化するのも魅力だ。

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」【撮影／平木昌宏】

吸い口を底まで差し込むと、まず届くのは角切りのさつまいもを混ぜ込んだ焼き芋あん。ストローの内径ギリギリのサイズでカットされた豪華仕様で、強く吸い込むと喉へダイレクトアタックするので要注意。口に入ると“ほっくり”と“とろり”が同時に押し寄せ、焼き芋の“蜜”を思わせるやさしい甘みがじわりと広がる。そこへ香ばしいほうじ茶が後からふわっと重なり、甘さに奥行きを加えながらも、あと口は不思議と軽やかにまとまる。

混ぜて完成！香ばしさ×甘み×食感が一体に

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」【撮影／平木昌宏】

最後はストローを上下に動かして軽くミックス。香ばしいほうじ茶カラメルミルクを軸に、ムースのまろやかさと芋チャンクの“ごろっ”とした食感が一体化する。なめらかな口あたりに、ときおり芋の存在感が顔を出すことで、飲み心地にほどよいアクセントが生まれる。

ひんやりとした軽やかな飲み心地でスッと喉を通りながらも、同時に香ばしさと甘みがしっかり“秋”を連れてくる。最後のひと口までバランスよく楽しめ、気づけば自然と飲み切ってしまう仕立てだ。まずはムースだけ→底の芋→最後に軽く混ぜるの順で、三層それぞれの個性と一体感の両方を楽しみたい。