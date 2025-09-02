【マジで食べやすい！ほぐれやすい"いか"おつまみ】「ほぐしするめげそ」全国で新発売 | RBB TODAY

なとりは、「ほぐしするめげそ」を2025年9月8日（月）より全国で新たに発売すると発表しました。

加齢に伴い、「何でも噛んで食べられる」と感じる人の割合は60代から急激に減少し、およそ3割の方が硬さを理由に食べられなくなっているというデータがあり、中でも"いか製品"は「食べたいけれど噛みにくい」と感じる声が多く寄せられているそうです。

一方で、60代以上でも多くの方が日常的に晩酌を楽しんでおり、アクティブシニアの"家飲み"ニーズは確実に存在しています。

なとりは、こうした背景をふまえ、「美味しさ」「食べやすさ」「手軽さ」を兼ね備えた新しい"いかおつまみ"として、「ほぐしするめげそ」を商品化しました。

「ほぐしするめげそ」は、いかのげそを干して焼き上げ、素材の旨みが引き立つように味付けした、香ばしい香りを楽しめるおつまみです。

いかげそを丁寧にほぐすことで実現した、従来のいか製品と比べて格段に食べやすい食感が特徴。ほぐれやすいことで、いかの旨みをダイレクトに感じられる仕上がりとなっています。

いかには、旨み豊かな「するめいか」「まついか」を使用。じっくりと味わえる素材の味は、お酒との相性も抜群です。

その日の気分に合わせて、「噛み応え重視の通常げそ」と「食べやすさ重視のほぐしげそ」を使い分けて楽しむことができます。ありそうでなかった「ほぐしげそ」は、晩酌ユーザーへ新提案するおつまみと言えるでしょう。

気になる方は、ぜひビールや日本酒などと一緒に「ほぐしするめげそ」を気軽に楽しんでみてください！

なとりについてはこちら。

商品概要

製品名：ほぐしするめげそ

規格：22g

参考小売価格：432円（税込）※消費税8%

発売地域：全国（スーパー、GMS、コンビニエンスストア）

発売日：9月8日（月）