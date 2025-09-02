ITZY・イェジ、東京でハイボールを呑む姿を公開！「メロすぎる」オフSHOTから目が離せない【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループITZYのメンバー、イェジが東京でハイボールを嗜んだ。

9月2日、イェジは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、イェジが音楽フェスティバル「a-nation 2025」に参加するために東京を訪れたときのものである。去る8月30日に彼女はソロで出演した。

（写真＝イェジInstagram）

写真のなかのイェジは、バッグステージで衣装にメイクまで完璧にアイドルに変身した姿や、ハイボールを持って笑顔を見せる可愛らしいオフの姿を見せた。どの写真でも彼女の輝く美貌が健在だ。

投稿を目にしたファンからは、「ハイボール飲むイェジちゃんメロすぎる」「同じ場所で食事に行きたいし写真も撮りたい」「可愛いいいい」といった反応が寄せられていた。

なお、イェジが所属するITZYは来る9月20日にソウル・KBSアリーナで4度目の公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“ON AIR”」を開催する。また、10月11～13日、東京でもファンミーティングを開催予定だ。

