NCT・ドヨンの人気が止まらない…アンコールコンサート2公演が“全席完売”！追加公演が決定 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、爆発的な支持に応えてアンコールコンサートを1公演追加開催する。

10月10日・11日に仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで開催されるドヨンのアンコールコンサート「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」は、当初予定されていた2公演が全席完売したことを受け、ファンの熱い反響により10月9日に1公演が追加されることとなった。

これにより、ドヨンのアンコールコンサートは10月9日～11日の計3公演で行われる。追加公演のチケットは、インターネット予約サイト「Melon Ticket」を通じて、9月4日20時からファンクラブ先行予約、9月5日20時から一般予約が実施され、再び激しいチケット争奪戦が予想される。

今回のコンサートは、ドヨンがアジア7地域14公演にわたる2度目のアジアツアー「2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]」を成功裏に終えた後に行うアンコール公演であり、インスパイアアリーナで360度オープンステージとして大規模に開催されることから、さらに進化したパフォーマンスを堪能できる見込みだ。

なお、ドヨンは9月13日・14日の2日間、タイ・バンコクのサンダードームで「2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]」を開催する。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

